Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Донецкий «Шахтер» огласил заявку на матч 5 тура УПЛ против «Черноморца», куда не попало сразу пять игроков, сообщает официальный сайт клуба.
После победного матча с «Монако» Роберто Де Дзерби предоставил отдых нескольким футболистам, в том числе герою встречи Анатолию Трубину и автору победного гола Педриньо.
Заявка «Шахтера» на матч.
Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.
Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.
Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.
Помимо Трубина и Педриньо участие в матче также не примут Марлон, Майкон и Евгений Коноплянка.
Матч «горняков» с «Черноморцем» состоится уже сегодня, 21 августа в 19:30.
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