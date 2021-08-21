Сразу пять ключевых игроков не попали в заявку «Шахтера» на матч с «Черноморцем»

Де Дзерби решил предоставить игрокам отдых?

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» огласил заявку на матч 5 тура УПЛ против «Черноморца», куда не попало сразу пять игроков, сообщает официальный сайт клуба.

После победного матча с «Монако» Роберто Де Дзерби предоставил отдых нескольким футболистам, в том числе герою встречи Анатолию Трубину и автору победного гола Педриньо.

Заявка «Шахтера» на матч.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко.

Полузащитники: Степаненко, Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.

Нападающие: Дентиньо, Траоре, Сикан.

Помимо Трубина и Педриньо участие в матче также не примут Марлон, Майкон и Евгений Коноплянка.

Матч «горняков» с «Черноморцем» состоится уже сегодня, 21 августа в 19:30.

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