Чемпионат Испании. «Севилья» – «Барселона». Онлайн трансляция
Сразу три европейских топ-клуба заинтересованы в покупке 20-летнего форварда «Интернасьонала»
Бразильский клуб хочет выручить за игрока не менее 15 миллионов евро
Юри Альберто / фото - Getty Images
Бразильский нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто вскоре может перебраться в европейский топ-клуб.
По информации портала TodoFichajes, 20-летний форвард попал в сферу интересов «Барселоны», «Милана» и лондонского «Арсенала». Боссы «Интернасьонала» хотят выручить с продажи Альберто минимум 15 миллионов евро.
Напомним, защитник «Барселоны» вскоре может перебраться в АПЛ.
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