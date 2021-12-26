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Сразу три защитника «Арсенала» пропустили матч с «Норвичем» из-за коронавируса

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:46
Сразу три защитника «Арсенала» пропустили матч с «Норвичем» из-за коронавируса
Седрик Соареш / Фото - Getty Images

В 19-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде играет с «Норвичем». В заявку не попали сразу трое защитников «канониров» – Седрик Соареш, Такехиру Томиясу и Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

У всех был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и Букайо Сака ведут переговоры о продлении контракта.

Сергей Стаднюк
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Арсенал Лондон коронавирус Норвич

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