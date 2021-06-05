Сразу восемь игроков «Динамо» вошли в сборную сезона УПЛ

Три оставшиеся позиции разделили между собой представители «Шахтера» и «Зари»

Фото - ФК Динамо Киев

Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную сезона-20/21.

В нее вошли сразу восемь футболистов «Динамо». Это голкипер Георгий Бущан, защитники Томаш Кендзера, Илья Забарный и Виталий Миколенко, полузащитники Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Две позиции застолбили за собой игроки «Шахтера» – защитник Николай Матвиенко и хавбек Манор Соломон. Место на острие атаки занял форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш.