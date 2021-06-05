Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Сразу восемь игроков «Динамо» вошли в сборную сезона УПЛ

Три оставшиеся позиции разделили между собой представители «Шахтера» и «Зари»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:51
Сразу восемь игроков «Динамо» вошли в сборную сезона УПЛ
Фото - ФК Динамо Киев

Пресс-служба украинской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную сезона-20/21.

В нее вошли сразу восемь футболистов «Динамо». Это голкипер Георгий Бущан, защитники Томаш Кендзера, Илья Забарный и Виталий Миколенко, полузащитники Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Две позиции застолбили за собой игроки «Шахтера» – защитник Николай Матвиенко и хавбек Манор Соломон. Место на острие атаки занял форвард «Зари» Аллахьяр Сайядманеш.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» стало чемпионом Украины и обладателем кубка страны.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Заря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Футбол Украинская Премьер-лига
15:28
Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Поиск продолжается. «Тоттенхэму» предложили услуги экс-тренера «Шахтера»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:58
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
«Шахтер» заинтересован в африканском форварде «Аякса»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:37
Тренер сборной Австрии: «У нас нет базового клуба сборной, как в Украине – «Динамо»
Тренер сборной Австрии: «У нас нет базового клуба сборной, как в Украине – «Динамо»
Футбол Сборная Украины
4 июня 18:01
Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»
Трубин: «На Евро-2020 должны выложиться не на 100%»
Футбол Евро-2020
4 июня 14:00
«Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо
«Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо
Футбол Украинская Премьер-лига
4 июня 09:40

Новости: Футбол

Моуриньо назвал фаворита Евро-2020
Моуриньо назвал фаворита Евро-2020
Евро-2020
16:12
Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом
Тренер «Порту» Консейсау продлил контракт с клубом
В Европе
15:42
Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Дуэлунд покинет «Динамо» летом
Украинская Премьер-лига
15:28
Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»
Агент: «Обсуждали назначение Реброва в «Тоттенхэм»
Украинские легионеры
15:07
Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Судаков: «В сборной все с уважением относятся к молодежи»
Сборная Украины
14:59
Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»
Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»
Премьер-Лига (Англия)
14:55
Зубков: «Команда понимает важность игры с Кипром»
Зубков: «Команда понимает важность игры с Кипром»
Сборная Украины
14:36
Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко
Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко
Украинские легионеры
14:10
Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ
Рубен Диаш – лучший игрок сезона-2020/21 в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
14:00
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости