Срна: «Де Дзерби любит послушать мое мнение»

Роберто Де Дзерби и Дарио Срна / фото - ФК Шахтер

Бывший капитан «Шахтера», а ныне директор команды Дарио Срна рассказал, как общается с главным тренером дончан Роберто Де Дзерби:

После игры Роберто сказал, чтобы «Шахтер» забивал 2-3 гола в первом тайме – тогда это будет настоящий «Шахтер». Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.

Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в «Шахтере».