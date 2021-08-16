Срна: «Де Дзерби любит послушать мое мнение»
Бывший капитан «Шахтера», а ныне директор команды Дарио Срна рассказал, как общается с главным тренером дончан Роберто Де Дзерби:
«Если взять две игры с «Генком», считаю мы заслуженно прошли дальше. Есть моменты, над которыми надо работать, но это прерогатива тренерского штаба.
После игры Роберто сказал, чтобы «Шахтер» забивал 2-3 гола в первом тайме – тогда это будет настоящий «Шахтер». Покупка игроков и новый тренер не гарантируют успех, играя через два дня на третий. Надо иметь терпение.
Я заходил в раздевалку в перерыве и после матча. Роберто любит послушать мое мнение. Он интересуется мнением людей, которые много лет в «Шахтере».
Ранее Срна объявил о смене вектора клуба.
Следующий свой матч «Шахтер» проведет в квалификации Лиги чемпионов против «Монако». Встреча состоится уже завтра, 17 августа.
Напомним, Де Дзерби ответил на слова Нико Ковача о том, что «горняки» – фавориты противостояния.
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