Срна: «Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой»

Дарио Срна / фото - ФК Шахтер

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился с AS ожиданиями от матча донецкой команды с мадридским «Реалом»:

Он хочет показывать красивый футбол, тики-таку, для этого у него есть бразильцы. Гвардиола – тренер для таких клубов, как «Сити», «Бавария» или «Барса», Де Дзерби подходит для клуба нашего калибра, но идея та же. Он молодой, голодный и очень амбициозный. Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой по стилю и идеям об игре команды.

Слежу ли я за «Реалом»? За своим другом Лукой Модричем. И мне очень нравится Карло Анчелотти.

Мы встречались с Модричем за несколько дней до матча, но не говорили об игре. Мы поговорили о «Шерифе, немного о сборной, о жизни…

Шахтер будем играть в свой футбол, ничего не станем менять. Мы хотим играть, владеть мячом и показывать свои возможности. Ради этого мы и выступаем в Лиге чемпионов»