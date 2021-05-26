Срна: «Де Дзерби приглашал меня в «Сассуоло»

Дарио Срна / Фото: Twitter

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что Роберто де Дзерби приглашал его в «Сассуоло».

Это мое первое впечатление о Де Дзерби и «Сассуоло». Я увидел, что этот тренер отличается от других. Не только в Италии, а и в Европе.

Когда у меня закончился контракт с «Кальяри», он хотел забрать меня в «Сассуоло», но тогда поступил звонок от президента «Шахтера». Так я пришел в штаб Каштру.

Я рад, что сегодня нахожусь здесь. Рад, что мы пригласили такого специалиста – молодого, амбициозного и голодного тренера, который является очень умным специалистом. Я уверен, что он сделал правильный шаг, переехав в «Шахтер».

Мы сошлись после первых переговоров. Он почувствовал команду и клуб, а мы почувствовали его. Мы сошлись через две минуты. Он сразу сказал: «Шахтер» – мой следующий клуб». Почему? Потому что система, которая построена в «Шахтере», нигде не построена в Италии. Это именно тот шаг, который ему нужен перед топовым клубом».