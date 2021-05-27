Де Дзерби назвал позиции, которые он хочет усилить в «Шахтере»
Срна: «Если бы я был тренером сборной Украины – тоже обратил бы внимание на игру «Сассуоло»
Дарио считает это правильным решением
Дарио Срна / Фото: Шахтер
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал использование матчей бывшей команды Роберто Де Дзерби
для тактического разбора в сборной Украины.
«Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает – значит это правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины – тоже обратил бы внимание на игру «Сассуоло» как в обороне, так и в атаке».
Напомним, ранее Де Дзерби назвал свою главную цель в донецком «Шахтере».
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