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Срна: «Конопля, Мудрик, Сикан, Судаков – будущее украинского футбола»

«Шахтер» экспериментальным составом разгромил «Черноморец»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:07
Срна: «Конопля, Мудрик, Сикан, Судаков – будущее украинского футбола»
Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался в эфире Shakhtar News об игре молодых исполнителей в матче 5- тура УПЛ с «Черноморцем» (3:0). Также хорват поделился ожиданиями от ответной встречи раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако».

Во-первых, поздравляю команду с победой. Много молодых, много новых игроков. Рад, что футбол вернулся в Одессу, в город, который живет футболом, что болельщики на стадионе – это очень приятно. Самым главным было выиграть. Теперь в среду нас ждет финал с «Монако». Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к «Монако».

Я рад за Пятова, что он не пропустил. Рад за Коноплю, который показал очень хорошую игру. Он – будущее «Шахтера» и украинского футбола. Я рад и за Мудрика, и за Сикана, и за Судакова. Была очень тяжелая встреча, на них есть определенное давление, но ребята справились и тоже показали, что они – будущее «Шахтера» и украинского футбола.

Огромное спасибо болельщикам! Поддержка всегда очень приятна. Хочу пригласить всех болельщиков «Шахтера», Украины, одного и второго «Металлиста» поддержать в среду нашу команду. Нам нужна эта победа, чтобы поднять футбольный имидж Украины, имидж «Шахтера», чтобы Лига чемпионов снова приехала в Украину.

Напомним, к матчу против «Монако» «Шахтер» готовится без основного голкипера Анатолия Трубина.

Сергей Стаднюк
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Дарио Срна Шахтер Донецк Черноморец

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