Срна: «Может, это и хорошо, что еврокубков у «Шахтера» уже нет»

«Горняки» сосредоточатся на выступлении во внутренних турнирах

Дарио Срна / фото - FootBoom

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна прокомментировал для клубной пресс-службы вылет донецкой команды из еврокубков в этом сезоне:

«Мне было очень приятно слышать поддержку президента нашему тренерскому штабу, Роберто и футболистам. На сегодня это очень важно. Президент на своем посту уже 25 лет и некоторые вещи видит с другой стороны. Попробуем усилиться и сделать «Шахтер» еще сильнее, чем он есть. Уверен и надеюсь, что мы сделаем все, чтобы эту половину сезона закончить красиво, а следующий год начать на другой ноте».

В штаб-квартире УЕФА есть футболка «Шахтера» 2009 года, когда команда выиграла Кубок УЕФА. У вас была ностальгия, вспоминали то время?

«Когда приезжаешь в Ньон, в UEFA, и видишь футболку «Шахтера» – сразу осознаешь, что играешь за большой клуб. Я горжусь и рад, что был капитаном такой команды».

Теперь есть цель выиграть еще один еврокубок, но вы уже будете в качестве директора по футболу.

«У нас есть цель – выиграть у «Львова» в пятницу, во вторник у «Шерифа», а затем у «Александрии». Потом надо хорошо отдохнуть и готовиться ко второй части сезона. Еврокубков у нас уже нет: может, это и хорошо, чтобы побольше поработали вместе. Был тяжелый период в 27 игр до сегодня, футболисты устали, но это не алиби. Мы принимаем то, что заняли четвертое место и не попали в весеннюю часть еврокубков. Это наша вина, должны брать ответственность, но в будущем, я думаю, мы эту ошибку исправим».

На групповом этапе Лиги чемпионов «горняки» за 5 матчей набрали лишь одно очко, сыграв вничью с «Интером». Последний матч с «Шерифом» уже не имеет для «Шахтера» никакого турнирного значения, так как дончане потеряли шансы на выход даже в Лигу Европы.

Напомним, UEFA вручил Ринату Ахметову награду.