Срна: «Мудрик и Судаков – бриллианты украинского футбола»

«Шахтер» продлил контракт с перспективными хавбеками

Дарио Срна / Фото: ФК Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о продлении контрактов с полузащитниками команды Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Я рад, что «Шахтер» очень быстро нашел общий язык с Мудриком и Судаковым. Мы давным-давно знаем, что они – очень большие таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также что серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет. Я уже говорил, что Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – это три бриллианта «Шахтера» и украинского футбола, которых надо воспитывать и поднимать на высокий уровень. У них сумасшедший талант, и каждый из них разный. Таких футболистов, как Миша Мудрик, вообще мало. Судаков – уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко – то же самое. Я уверен, что эти три футболиста в будущем дадут очень много «Шахтеру» и украинскому футболу».

Напомним, Мудрик и Судаков подписали новые соглашения с «Шахтером» до 2026-го года.