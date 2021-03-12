«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет
Срна: «Мы с Фонсекой всегда будем друзьями»
Вчера «Шахтер» разгромно проиграл «Роме»
Дарио Срна / Фото: ФК Шахтер
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о дружбе с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.
«Очень приятно, что «Шахтер» хорошо работает с тренерами и футболистами. Мы с Фонсекой всегда будем друзьями.
Паулу – большой тренер, выиграл семь трофеев за три года с «Шахтером». Поэтому сейчас он в «Роме». Но у нас тоже очень сильный тренер».
Напомним, «Шахтер» разгромно проиграл «Роме» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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