Срна: «Мы с Фонсекой всегда будем друзьями»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о дружбе с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой.

Паулу – большой тренер, выиграл семь трофеев за три года с «Шахтером». Поэтому сейчас он в «Роме». Но у нас тоже очень сильный тренер».