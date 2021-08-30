Срна: «На ход встречи с «Минаем» повлияло удаление Марлона, которого не было»

Легенда «Шахтера» считает, что Монзуль допустила ошибку

Дарио Срна / Фото: Twitter

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о ничьей донецкой команды с «Минаем» (1:1) в 6-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в день шахтера и день города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного матча с «Монако» и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять.

Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было.

А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать «Минай» даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах. Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий «Шахтер», который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий «Шахтер». После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий «Шахтер».



Турнирная таблица УПЛ.