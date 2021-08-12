Срна: «Никто не ожидал, что после трех туров «Шахтер» потеряет очки, но мы недовольны судейством»

Дарио Срна / Фото: ФК Шахтер

Директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о старте сезона для команды и заявил, что клуб недоволен судейством.

Мы – одна команда, когда выигрываем и проигрываем. Мы вместе и этим сильны. Сейчас у нас «Металлист-1925», очень хороший соперник, и только после этого будем думать о «Монако».

Конечно, никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов.

Хочу сказать, что «Шахтер» недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников «Шахтера». Два – со «Львовом», один – с «Александрией». Без ВАР, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону «Шахтера».

Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо.

Надеюсь, что судейство будет более качественным и непредвзятым. Будем внимательно следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший».