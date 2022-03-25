Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»

Директор по футболу «Шахтера» в шоке с циничности и лицемерия фашистского государства

Дарио Срна / Фото: ФК Шахтер

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о том, что россия подала заявку на проведение у себя Евро-2028. Его цитирует хорватский ресурс ITV.

«Не могу поверить, что они это сделали. Они все должны сесть в тюрьму из-за того, что сделали. Они, вероятно, шутят. Они не в своем уме. Живут в своем мире, не с нами».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил передать право проведения Евро-2028 Украине. А президент УАФ Андрей Павелко заявил, что Евро у нас уже было, поэтому лучше провести чемпионат мира в Украине.