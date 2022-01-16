Срна рассказал, что Нерес даст «Шахтеру»

Бразилец перебрался в донецкую команду

Дарио Срна / фото - ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна высказался о покупке Давида Нереса из «Аякса»:

«Это индивидуально очень сильный футболист. Он уже показал свои качества в «Аяксе». Нерес хорошо играет между линиями, быстрый. Я уверен, что он хорошо впишется в нашу команду. Здесь многие его соотечественники из Бразилии. Уверен, он даст «Шахтеру» то, что нужно».

Бразилец перешел из амстердамского клуба за 12 миллионов евро.

Переход вингера скорее всего приведет к уходу Евгения Коноплянки. Хавбек близок к возвращению в Днепр.