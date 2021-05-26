Срна: «Сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины»

Директор «Шахтера» – о назначении Де Дзерби

Фото: shakhtar.com

Директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал назначение тренером Роберто Де Дзерби.

«Я думаю, что изменения будут, и мы над этим работаем. Я могу заверить болельщиков «Шахтера», что мы сделаем все, чтобы стать сильнее, вернуть золотые медали чемпионата Украины, порадовать хорошей игрой в Лиге чемпионов. Дай Бог, чтобы мы туда попали».

Дарио, вы знаете несколько языков. Де Дзерби знает итальянский и, кажется, учит испанский. Теперь команде нужно садиться за учебники и учить итальянский язык?

«Футбольный язык только один – его все понимают, и все наши футболисты будут понимать, о чем говорит Роберто. С нетерпением ожидаем 14-го июня мы собираемся и начнем подготовку на следующий сезон».

Де Дзерби оформил контракт с командой на два года.