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Срна: «Шахтер» вновь должен попробовать выиграть такой же трофей, как Кубок UEFA»
Экс-защитник вспомнил победу в турнире в 2009-м году
22 ноября 09:34
Фото: ФК Шахтер
Директор «Шахтера» Дарио Срна вспомнил победу в Кубке UEFA-2009 и надеется, что команда вскоре повторит этот успех. Слова функционера приводит пресс-служба клуба.
«Очень приятные эмоции, но нам нужно двигаться дальше. История историей, однако мы должны идти вперед и попробовать выиграть еще один такой трофей.
Когда попадаешь в финал, есть только один вариант – победить. Я много раз пересмотрел матч, и то, как нас встречали болельщики, – это прекрасно».
«Шахтер» идет лидером в чемпионате Украины вместе с «Динамо».
В своей группе ЛЧ команда занимает последнее место.
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