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Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»

Директор «Шахтера» по футболу высказался о гнусных рашистах и их вреде для Украины
Футбол Украинская Премьер-лига
15:10
Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
Дарио Срна / Фото: Twitter

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о тех, кто против бана российских спортсменов.

«Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно.

Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору».

Ранее стало известно, что мощный немецкий клуб заинтересован в покупке Михаила Мудрика.

Источник: Украина 24 Петр Приходько
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