Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
Директор «Шахтера» по футболу высказался о гнусных рашистах и их вреде для Украины
Дарио Срна / Фото: Twitter
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о тех, кто против бана российских спортсменов.
«Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно.
Во-вторых, российские клубы могут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору».
Ранее стало известно, что мощный немецкий клуб заинтересован в покупке Михаила Мудрика.
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