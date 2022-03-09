Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Брага - Монако -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Байер -:- Запланирован
22:00 Барселона - Галатасарай -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Леново Тенерифе - Прометей

Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»

Директор по футболу в «Шахтере» считает украинцев мирной нацией
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 15:40
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Дарио Срна / Фото: пресс-служба Шахтера

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о мирном украинском народе и о рашистстких террористах. Его цитирует британское издание The Guardian.

«В 2014 году я уехал за три дня до того, как начали бомбить аэропорт Донецка. Боевики уже вошли в город, но я не ожидал, что что-то произойдет. Донецк — мирное место, и он всегда радушно принимал иностранцев, как и Украина в целом. Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали. Даете ли вы им один доллар, 100, 100 000, они довольны и счастливы. Они не заслуживают ничего плохого. Но очевидно, что у одного человека другое мнение, и мы сделаем все возможное, чтобы изменить его.

Утром 24 февраля я был спокоен, но в то же время боялся. Я проходил через подобное раньше. Клуб предложил два автобуса на всех, но никто не мог гарантировать нам безопасность в пути. На второй день все посольства говорили, что не могут помочь, это небезопасно, нам пришлось остаться в отеле. Вот тогда и начинается паника: в те первые пару дней вокруг было так много новостей, некоторые из них фейковые, а на телефон поступало много звонков от друзей и родственников со словами: «Уезжай, уезжай». В такой момент вы находитесь под давлением, и нелегко быть собранным.

Это был какой-то хаос. Нужно принимать правильные решения. Ситуация вроде бы и под контролем, но в то же время не под контролем; все чего-то ждут. Мы все собирались в ресторане, 65 человек, но потом включались сирены, и нам приходилось спускаться в подвал, многие бразильские парни вынуждены были привезти своих детей. Это было всего два дня, а мне показалось, что 22.

Считаю, что игроки могут помочь Украине на футбольном поле, но они ничего не знают об армии, оружии или войне. Каждый сам принимает решение, но, может быть, будет лучше, если они будут волонтерами, используя свои платформы, чтобы их голоса были услышаны. Все они привыкли работать с мячом, а не с оружием. Но все они сейчас вовлечены в гуманитарную деятельность.

Мы должны быть едины: «Динамо», «Шахтер», «Ворскла», «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Мариуполь». Я оптимист: я верю, что все будет хорошо, что после этого мы все станем сильнее и что эти клубы снова будут играть в футбол вместе. Мы все остаемся рядом. Жизнь важнее всего остального, и мы должны вместе сделать все возможное, чтобы остановить войну и спасти народ Украины.

Сегодня весь мир знает, что Россия напала на Украину: это не секрет. Однажды они все поймут. Время сделает то, что необходимо. Я горжусь тем, что живу в Украине и горжусь тем, что играл и работаю в «Шахтере», горжусь тем, что знаю этих людей. Они герои, они уже победители. Мы поддерживаем их».

Ранее Срна заявил, что миру лучше не употреблять слово «россия».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Шахтер Донецк Дарио Срна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Футбол В Европе
09 марта 15:18
Защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке игрока «Динамо» во время войны
Защитник «Шахтера» женился на бывшей девушке игрока «Динамо» во время войны
Футбол Украинская Премьер-лига
09 марта 13:39
Жена Пятова: «Один шизофреник держит в страхе весь мир! Как такое можно простить?»
Жена Пятова: «Один шизофреник держит в страхе весь мир! Как такое можно простить?»
Футбол В Украине
08 марта 07:53
Срна: «Будем продавать или отдавать в аренду бразильцев «Шахтера»
Срна: «Будем продавать или отдавать в аренду бразильцев «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 марта 20:13
Срна: «Я бы запретил миру говорить слово «россия»
Срна: «Я бы запретил миру говорить слово «россия»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 марта 18:59
Стыковой матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесен на лето
Стыковой матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина перенесен на лето
Футбол Чемпионат мира по футболу
06 марта 15:26

Новости: Футбол

Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Николай Павлов – о русских: «Нелюди, просто, бл*дь, изверги»
Украинская Премьер-лига
16:59
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Украинская Премьер-лига
16:52
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Правительство Великобритании заморозило продажу «Челси». Клуб не может регистрировать новых игроков и продавать билеты на матчи
Премьер-Лига (Англия)
16:42
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Украинские легионеры
11:28
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион фунтов в поддержку детей Украины
В Европе
09 марта 17:59
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Поворознюк: «путин и лукашенко не доживут до Гааги, а беларусь и россия будут Украиной»
Украинская Премьер-лига
09 марта 16:02
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Срна: «Украина никогда ни на кого не нападала. Однажды россияне поймут, что они натворили»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:40
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Федецкий: «Будем резать москалей как свиней»
Украинская Премьер-лига
09 марта 15:26
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
Фонсека помогает беженцам из Украины найти работу
В Европе
09 марта 15:18
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Беленюк предложил пропутинскому двукратному олимпийскому чемпиону сесть в танк и приехать в Украину: «Мы тебя встретим»
Борьба
03 марта 15:14
1
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Все дальше от Бубки. Дюплантис установил новый мировой рекорд
Легкая атлетика
08 марта 07:59
Все новости