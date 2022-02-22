«Жальгирис» прервал 9-матчевую серию поражений, «Маккаби» победил ЦСКА
США ввели санкции против московского ЦСКА
Акции клуба принадлежат государственной корпорации
Фото: Чемпионат
Министерство финансов США ввело санкции против московского ЦСКА.
Дело в том, что государственная корпорация ВЭБ.РФ является собственников 77% акций московского клуба. ВЭБ.РФ попала под санкционный США.
Напомним, США ввели новые санкции против России после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость Л/ДНР.
Отметим, что из-за этого России грозит то, что у Санкт-Петербурга отберут право принимать финал Лиги чемпионов-2022.
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