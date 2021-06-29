Стадион матча Швеция – Украина будет заполнен максимум наполовину от разрешенного количества

Местные власти ввели жесткие ограничения

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Сборная Украины сегодня, 29 июня, проведет матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Встреча состоится в Глазго.

Как сообщает пресс-служба УАФ, стадион «Хэмпден Парк» максимально может быть заполнена 12 тысячами зрителей. Однако, в связи с другими карантинными ограничениями местной и британской властей, ожидается, что игру сможет посетить максимум половина болельщиков от этого числа.

Отмечается, что ни украинские, ни шведские фанаты так и не смогли попасть на игру. Исключением являются, разве что, представители диаспоры. Ранее сообщалось, что около 500 таких болельщиков поддержат Украину в данном поединке.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.