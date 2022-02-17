Жилмар: «Люблю Украину. Она мне дала больше Бразилии»
Стадион в Грузии подсветили в цвета флага Украины
Данный жест был сделан в знак солидарности между странами
Фото - Newsgeorgia.ge
Футбольный стадион в Батуми был подсвечен в цвета государственного флага Украины. Акция прошла 16 февраля в День единения.
Ареной управляет правительственная организация Ajara PMC. Ее пресс-служба подтвердила, что подсветку изменили в знак солидарности с Украиной.
Ранее бывшие и нынешние футболисты киевского «Динамо» записали видео в честь Дня единения.
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