«Шахтер» в матче с «Ромой» прервал серию, которая длилась 12 лет
Стал известен характер повреждения Мхитаряна в матче с «Шахтером»
Вингер, скорее всего, в ответной встрече не сыграет
Фото: Getty Images
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, скорее всего, пропустит ответный матч с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, у Мхитаряна трава правой икроножной мышцы. Армянский хавбек еще должен пройти детальное медицинское обследование.
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» разгромила «Шахтер» со счетом 3:0.
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