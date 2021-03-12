Стал известен характер повреждения Мхитаряна в матче с «Шахтером»

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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, скорее всего, пропустит ответный матч с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, у Мхитаряна трава правой икроножной мышцы. Армянский хавбек еще должен пройти детальное медицинское обследование.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» разгромила «Шахтер» со счетом 3:0.