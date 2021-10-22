Стал известен клуб из «большой шестерки» АПЛ, который поддерживает идею Суперлиги

В целом, к проекту в Англии относятся настороженно

Фото: ESPN

Стал известен клуб из «большой шестерки» в АПЛ, который поддерживает проект создания Суперлиги, сообщает The Athletic.

По информации источника, это «Манчестер Юнайтед». Остальные топ-клубы Англии, среди которых «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» относятся к этой идее с осторожностью.

Напомним, Суперлига была запущена в марте 2021-го года, но просуществовала лишь несколько дней, затем клубы начали выходить из проекта. Первым среди английских клубов из Суперлиги вышел «Манчестер Сити».

Турнирная таблица АПЛ.