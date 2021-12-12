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Стал известен лучший ассистент осенней части сезона УПЛ

Пока пальму первенства занимает Оливье Тилль из «Ворсклы»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 декабря 22:57
Стал известен лучший ассистент осенней части сезона УПЛ
Оливье Тилль / Фото: Twitter

Хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль стал лучшим ассистентом осенней части УПЛ.

У Тилля 7 голевых передач в 18-ти матчах чемпионата Украины. Отметим, что он также занимает 2-е место в УПЛ по системе гол+пас, у него 15 очков.

Второе место по ассистам в УПЛ у вингера «Шахтера» Михаила Мудрика (6 голевых передач).

Напомним, лучшим бомбардиром осенней части сезона УПЛ стал форвард «Днепра-1» Артем Довбык.

«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, «Динамо» отстает на 2 очка.

Петр Приходько
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Ворскла Оливье Тилль

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