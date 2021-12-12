Максимов: «Мне понравилось, как «Ворскла» сыграла в первом круге»
Стал известен лучший ассистент осенней части сезона УПЛ
Пока пальму первенства занимает Оливье Тилль из «Ворсклы»
12 декабря 22:57
Оливье Тилль / Фото: Twitter
Хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль стал лучшим ассистентом осенней части УПЛ.
У Тилля 7 голевых передач в 18-ти матчах чемпионата Украины. Отметим, что он также занимает 2-е место в УПЛ по системе гол+пас, у него 15 очков.
Второе место по ассистам в УПЛ у вингера «Шахтера» Михаила Мудрика (6 голевых передач).
Напомним, лучшим бомбардиром осенней части сезона УПЛ стал форвард «Днепра-1» Артем Довбык.
«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, «Динамо» отстает на 2 очка.
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