Стал известен лучший ассистент осенней части сезона УПЛ

Пока пальму первенства занимает Оливье Тилль из «Ворсклы»

Оливье Тилль / Фото: Twitter

Хавбек «Ворсклы» Оливье Тилль стал лучшим ассистентом осенней части УПЛ.

У Тилля 7 голевых передач в 18-ти матчах чемпионата Украины. Отметим, что он также занимает 2-е место в УПЛ по системе гол+пас, у него 15 очков.

Второе место по ассистам в УПЛ у вингера «Шахтера» Михаила Мудрика (6 голевых передач).

Напомним, лучшим бомбардиром осенней части сезона УПЛ стал форвард «Днепра-1» Артем Довбык.

«Шахтер» стал зимним чемпионом УПЛ, «Динамо» отстает на 2 очка.