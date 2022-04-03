Стал известен первый соперник «Динамо» в апреле

Киевляне сыграют против «Легии»

Фото: ТК Футбол

Стал известен первый соперник киевского «Динамо» в серии благотворительных товарищеских матчей, сообщает пресс-служба «бело-синих».

Им станет польская «Легия», матч состоится в Варшаве 12-го апреля.

Ранее сообщалось, что уже 6-го апреля «Динамо» сыграет со «Стяуа» в Румынии, но пресс-служба киевлян опровергла эту информацию и сообщила, что игра с этим соперником состоится позже.

Сейчас «Динамо» тренируется в Румынии.