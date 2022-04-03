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Стал известен первый соперник «Динамо» в апреле
Киевляне сыграют против «Легии»
03 апреля 22:28
Фото: ТК Футбол
Стал известен первый соперник киевского «Динамо» в серии благотворительных товарищеских матчей, сообщает пресс-служба «бело-синих».
Им станет польская «Легия», матч состоится в Варшаве 12-го апреля.
Ранее сообщалось, что уже 6-го апреля «Динамо» сыграет со «Стяуа» в Румынии, но пресс-служба киевлян опровергла эту информацию и сообщила, что игра с этим соперником состоится позже.