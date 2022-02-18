Стал известен последний соперник «Динамо» на турецком сборе

Сразу после игры команда отправится в Киев

Фото: пресс-служба Динамо

Последним соперником «Динамо» на сборе в Турции станет клуб РФШ – чемпион Латвии последнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Матч состоится 21-го февраля, начало – в 11:00.

Сразу после игры «Динамо» всем составом отправится в аэропорт Анталии и вернется в Киев, где уже 26-го февраля проведет первый матч весенней части сезона УПЛ с «Ингульцом».

Напомним, «Динамо» в турнирной таблице УПЛ отстает от «Шахтера» на 2 балла.