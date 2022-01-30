Стал известен соперник «Динамо» на втором зимнем сборе

Киевляне сыграют с клубом из Сербии

фото - ФК Динамо

В понедельник, 31-го января, киевское «Динамо» отправится на второй тренировочный сбор в Турцию, где пробудет до 10-го февраля.

Уже стал известен один из соперников столичной команды на этом сборе.

Сообщается, что подопечные Мирчи Луческу сойдутся в спарринге с сербским клубом «Чукарички». Матч запланирован уже на среду, 2 февраля.

Клуб занимает третье место в сербском чемпионате, уступая лишь «Партизану» и «Црвене Звезде».

Напомним, форвард «Динамо» переедет в Испанию.