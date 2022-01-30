Нападающий «Динамо» переедет в Испанию
Стал известен соперник «Динамо» на втором зимнем сборе
Киевляне сыграют с клубом из Сербии
фото - ФК Динамо
В понедельник, 31-го января, киевское «Динамо» отправится на второй тренировочный сбор в Турцию, где пробудет до 10-го февраля.
Уже стал известен один из соперников столичной команды на этом сборе.
Сообщается, что подопечные Мирчи Луческу сойдутся в спарринге с сербским клубом «Чукарички». Матч запланирован уже на среду, 2 февраля.
Клуб занимает третье место в сербском чемпионате, уступая лишь «Партизану» и «Црвене Звезде».
Напомним, форвард «Динамо» переедет в Испанию.
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