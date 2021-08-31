Роналду вместо возвращения в АПЛ мог оказаться в «Барселоне»
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Дабы португалец не достался злейшему врагу
08:04
Криштиану Роналду / Фото: Eurosport
Стала известна главная причина покупки «Манчестер Юнайтед» форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, это было сделано для того, чтобы нападающий не перешел в «Манчестер Сити».
Известно, что МЮ вообще не планировал трансфер Роналду еще месяц назад, но узнав о контактах португальца с «Манчестер Сити», в расположении «красных дьяволов» решили действовать, чтобы не было репутационного удара по клубу.
Также известно, что Роналду оборвал контакты с «Ман Сити», когда узнал об интересе МЮ.
Ранее сообщалось, что у Роналду будет самая высокая зарплата среди всех игроков АПЛ.
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