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Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду

Дабы португалец не достался злейшему врагу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:04
Стал известен главный мотив МЮ купить Роналду
Криштиану Роналду / Фото: Eurosport

Стала известна главная причина покупки «Манчестер Юнайтед» форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, это было сделано для того, чтобы нападающий не перешел в «Манчестер Сити».

Известно, что МЮ вообще не планировал трансфер Роналду еще месяц назад, но узнав о контактах португальца с «Манчестер Сити», в расположении «красных дьяволов» решили действовать, чтобы не было репутационного удара по клубу.

Также известно, что Роналду оборвал контакты с «Ман Сити», когда узнал об интересе МЮ.

Ранее сообщалось, что у Роналду будет самая высокая зарплата среди всех игроков АПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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