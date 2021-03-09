Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч «Динамо» – «Вильярреал»

Майкл Оливер / Фото - vbetnews

Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Вильярреалом» будет англичанин Майкл Оливер. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.





Его ассистентами станут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Питер Бэнкс.





Арбитром VAR будет Крис Кавана, его помощник – Крэйг Поусон.





Отметим, что 36-летний Оливер в нынешнем сезоне уже обслуживал матч «Динамо» – против «Барселоны» (1:2) на групповом раунде Лиги чемпионов.





Матч между командами состоится 11 марта в Киеве. Начало – в 19:55.



