«Воин ниндзя»
Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч «Динамо» – «Вильярреал»
Главным судьей поединка будет опытный британец
Майкл Оливер / Фото - vbetnews
Главным арбитром матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Вильярреалом» будет англичанин Майкл Оливер. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Его ассистентами станут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Питер Бэнкс.
Арбитром VAR будет Крис Кавана, его помощник – Крэйг Поусон.
Отметим, что 36-летний Оливер в нынешнем сезоне уже обслуживал матч «Динамо» – против «Барселоны» (1:2) на групповом раунде Лиги чемпионов.
Матч между командами состоится 11 марта в Киеве. Начало – в 19:55.
Накануне полузащитник Сергей Сидорчук провел юбилейный матч в статусе капитана «Динамо».
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