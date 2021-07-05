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Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания

Встреча состоится 7-го июля
Футбол Евро-2020
15:59
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Данни Маккели / Фото: UEFA

Стала известна бригада арбитров на матч 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Англия сыграет с Данией 7-го июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало – 22:00.

Петр Приходько
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Англия – Дания

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