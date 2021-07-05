Евро 2020. Англия — Дания. Онлайн трансляция
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Встреча состоится 7-го июля
Данни Маккели / Фото: UEFA
Стала известна бригада арбитров на матч 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Англия сыграет с Данией 7-го июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало – 22:00.