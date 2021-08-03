Сабо: «Генк» может получить от «Шахтера» четыре мяча и даже больше»
Стала известна бригада арбитров на ответный матч между «Шахтером» и «Генком»
Встреча состоится 10-го августа
3 августа 11:55
Иштван Ковач / Фото: Eurosport
Румынская бригада арбитров обслужит ответный матч между «Шахтером» и «Генком» в квалификации Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр матча – Иштван Ковач. Ассистенты – Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым арбитром назначен Мариан Барбу.
Ответный матч между «Шахтером» и «Генком» состоится 10-го августа в Киеве. Первая встреча – сегодня, 3-го августа, начало – в 21:00.Видео трансляция матча «Генк» – «Шахтер».
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