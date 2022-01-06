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Стала известна оценка Лунина в первом матче за «Реал» в сезоне

Украинец отыграл все 90 минут против «Алькояно» в Кубке Испании
Футбол Украинские легионеры
08:05
Стала известна оценка Лунина в первом матче за «Реал» в сезоне
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Авторитетный портал SofaScore выставил оценки футболистам «Алькояно» и «Реала» (1:3) за матч 1/16 финала Кубка Испании.

Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин получил от портала оценку 6,9 – средняя в команде. Лунин пропустил 1 мяч, совершил 4 сэйва, совершил 1 вынос и сделал 6 точных передач.

Отметим, что это первый матч Лунина в «Реале» в этом сезоне.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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