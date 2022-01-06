Лунин помог «Реалу» выйти в следующий раунд Кубка Испании
Стала известна оценка Лунина в первом матче за «Реал» в сезоне
Украинец отыграл все 90 минут против «Алькояно» в Кубке Испании
08:05
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Авторитетный портал SofaScore выставил оценки футболистам «Алькояно» и «Реала» (1:3) за матч 1/16 финала Кубка Испании.
Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин получил от портала оценку 6,9 – средняя в команде. Лунин пропустил 1 мяч, совершил 4 сэйва, совершил 1 вынос и сделал 6 точных передач.
Отметим, что это первый матч Лунина в «Реале» в этом сезоне.
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