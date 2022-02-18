Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Стала известна оценка Малиновского за матч с «Олимпиакосом»
Украинец провел на поле 66 минут
14:18
Фото: Getty Images
Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков «Аталанты» и «Олимпиакоса» (2:1) в очной встрече команд в первом стыковом матче Лиги Европы.
Отметим, что украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил от портала оценку 6,6 – средняя в команде. Малиновский провел на поле 66 минут, а затем был заменен. Лучшим игроком матча был признан защитник «Аталанты» Берат Джимсити, на счету которого победный дубль.
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