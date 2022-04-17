«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Стала известна оценка Зинченко в матче с «Ливерпулем»
«Манчестер Сити» вылетел из Кубка Англии
17 апреля 09:00
Фото: Getty Images
WhoScored оценил действия футболистов в матче полуфинала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (2:3).
Украинский латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил далеко не лучшую оценку в команде.
Напомним, в финале Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Челси» – «Кристал Пэлас».
Комментарии 0