Стала известна причина, по которой Месси был заменен в перерыве матча с «Лиллем»

После ухода аргентинца парижане совершили камбэк

Лионель Месси / фото - Eurosport

В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ дома добыл волевую победу над «Лиллем».

Лионель Месси вышел в стартовом составе столичной команды, но уже в перерыве его отправили на скамейку запасных, после чего парижане смогли отыграться и вырвать победу.

Как сообщает Olé, форвард испытывал некий дискомфорт, поэтому его решили убрать с поля в качестве меры предосторожности.

Аргентинец был не полностью готов к игре, поэтому и пропустил тренировку в четверг.

По информации источника, со здоровьем Лионеля все в порядке, а замена произошла, чтобы поберечь его к матчу Лиги чемпионов против «Лейпцига».

У Месси до сих пор ни одного голевого действия в пяти матчах за ПСЖ в Лиге 1.