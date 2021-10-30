ПСЖ дожал «Лилль» в концовке матча, проигрывая 0:1 до 74-й минуты
Стала известна причина, по которой Месси был заменен в перерыве матча с «Лиллем»
После ухода аргентинца парижане совершили камбэк
30 октября 07:49
Лионель Месси / фото - Eurosport
В матче 12-го тура Лиги 1 ПСЖ дома добыл волевую победу над «Лиллем».
Лионель Месси вышел в стартовом составе столичной команды, но уже в перерыве его отправили на скамейку запасных, после чего парижане смогли отыграться и вырвать победу.
Как сообщает Olé, форвард испытывал некий дискомфорт, поэтому его решили убрать с поля в качестве меры предосторожности.
Аргентинец был не полностью готов к игре, поэтому и пропустил тренировку в четверг.
По информации источника, со здоровьем Лионеля все в порядке, а замена произошла, чтобы поберечь его к матчу Лиги чемпионов против «Лейпцига».
У Месси до сих пор ни одного голевого действия в пяти матчах за ПСЖ в Лиге 1.
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