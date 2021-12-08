В 61-летнем возрасте скончался известный украинский тренер Игорь Гамула
Стала известна причина смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы
Это не коронавирус
Игорь Гамула / Фото: РИА Новости
Спортивный директор клуба «Гераклион» Станислав Станиславский высказался о причинах смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы.
«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии. Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.
В пятницу должна была состояться игра с молодежкой «Спартака». Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил».
Напомним, Гамула скончался на 62-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня утром.
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