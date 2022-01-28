Стала известна причина того, что Марсьяль покинул МЮ

Из-за прогресса другого игрока на его позиции

Энтони Марсьяль / Фото: Getty Images

Стала известна причина того, что «Манчестер Юнайтед» согласился отдать вингера Энтони Марсьяля в аренду в «Севилью».

Как сообщает ESPN, все из-за прогресса 19-летнего вингера Энтони Эланги, в которого верит главный тренер команды Ральф Рангник.

Шведский игрок будет конкурировать с Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо и Мэйсоном Гринвудом, как считает немецкий наставник.

В нынешнем сезоне Эланга провел 5 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на 4-м месте.