«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»
Стала известна причина того, что Марсьяль покинул МЮ
Из-за прогресса другого игрока на его позиции
12:36
Энтони Марсьяль / Фото: Getty Images
Стала известна причина того, что «Манчестер Юнайтед» согласился отдать вингера Энтони Марсьяля в аренду в «Севилью».
Как сообщает ESPN, все из-за прогресса 19-летнего вингера Энтони Эланги, в которого верит главный тренер команды Ральф Рангник.
Шведский игрок будет конкурировать с Маркусом Рэшфордом, Джейдоном Санчо и Мэйсоном Гринвудом, как считает немецкий наставник.
В нынешнем сезоне Эланга провел 5 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.
В турнирной таблице АПЛ МЮ идет на 4-м месте.
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