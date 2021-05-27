Официально. Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
Стала известна судьба Лунина в «Реале»
Мадридский клуб хочет оставить украинца
13:54
Андрей Лунин / Фото: Twitter
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин останется в «Реале» на следующий сезон, сообщает Marca.
По информации источника, Тибо Куртуа и дальше будет основным голкипером команды, а Лунин останется его дублером.
«Реал» надеется, что Лунин в будущем станет основным голкипером команды, поэтому не хочет его отпускать.
В нынешнем сезоне Лунин провел лишь 1 матч за «Реал» – в Кубке Испании против «Алькояно».
Ранее стало известно, что «Гранада» интересуется Луниным.
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