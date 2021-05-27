Стала известна судьба Лунина в «Реале»

Мадридский клуб хочет оставить украинца

Андрей Лунин / Фото: Twitter

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин останется в «Реале» на следующий сезон, сообщает Marca.



По информации источника, Тибо Куртуа и дальше будет основным голкипером команды, а Лунин останется его дублером.

«Реал» надеется, что Лунин в будущем станет основным голкипером команды, поэтому не хочет его отпускать.

В нынешнем сезоне Лунин провел лишь 1 матч за «Реал» – в Кубке Испании против «Алькояно».

Ранее стало известно, что «Гранада» интересуется Луниным.