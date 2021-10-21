Экс-тренер «Шахтера» не против стать у руля «Ньюкасла»
Стала известна сумма отступных, которые «Ньюкасл» выплатил экс-наставнику команду
Такие цифры многим и не снились
18:22
Стив Брюс / Фото - independent.co.ukОбнародована сума отступных, которые получил английский специалист Стив Брюс при увольнении из «Ньюкасла».
60-летний наставник был вознагражден 8 миллионами фунтов за досрочное расторжение соглашение с клубом. Об этом сообщает Daily Mail.
Новые боссы «Ньюкасла» хотели расстаться с Брюсом сразу после покупки клуба, и напряженная атмосфера в команде после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) заставила руководство действовать незамедлительно.
Претендентами на пост главного тренера «Ньюкасла» являются Паулу Фонсека, Роберто Мартинес, Люсьен Фавр, Эдди Хау и Руди Гарсия.
Свой последний матч Брюс провел в игре с «Тоттенхэмом». Тот матч был его 1000-й в качестве главного тренера.
Имя нового наставника будет известно в ближайшее время. Им может стать Антонио Конте.
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