Новая форма «Шахтера», разгромная победа «Динамо» и другие топ-новости 15 июля
Стала известна цена новой формы «Шахтера»
Вам придется выложить больше 100 долларов только за одну футболку
Фото: ФК Шахтер
Комплекты новой формы донецкого «Шахтера» поступили в продажу, сообщает пресс-служба «горняков».
Футболки с трех комплектов стоят по 2990 гривен каждая. Игровые шорты – 1490 гривен. Нанесение имени и номера оплачивается дополнительно.
Отметим, что это первая форма «Шахтера» от производителя Puma.
Ранее стало известно, что «Милан» интересуется бразильским вингером «Шахтера».
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