В ближайшие сутки Аллегри возглавит «Ювентус»
Стала известна возможная зарплата Аллегри в «Ювентусе»
Итальянский специалист подпишет контракт с туринцами до 2024 года
16:57
Массимилиано Аллегри / Фото - calciotoday.itЭкс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы вернуться в туринский клуб.
Итальянец сменит Андреа Пирло на посту наставника команды.
Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, Аллегри заключит соглашение с итальянским грандом до 2024 года. Зарплата специалиста составит 9 млн евро за сезон.
Ожидается, что в тренерский штаб Аллегри войдут Марко Ландуччи, Маурицио Тромбетта, Альдо Дольчетти и Симоне Фоллетти.
Ранее сообщалось, что пока еще нынешний наставник «Ювентуса» Пирло может возглавить «Сассуоло».
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