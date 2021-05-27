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Стала известна возможная зарплата Аллегри в «Ювентусе»

Итальянский специалист подпишет контракт с туринцами до 2024 года
Футбол Серия А (Италия)
16:57
Стала известна возможная зарплата Аллегри в «Ювентусе»
Массимилиано Аллегри / Фото - calciotoday.it
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы вернуться в туринский клуб. 

Итальянец сменит Андреа Пирло на посту наставника команды.

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, Аллегри заключит соглашение с итальянским грандом до 2024 года. Зарплата специалиста составит 9 млн евро за сезон.

Ожидается, что в тренерский штаб Аллегри войдут Марко Ландуччи, Маурицио Тромбетта, Альдо Дольчетти и Симоне Фоллетти.

Ранее сообщалось, что пока еще нынешний наставник «Ювентуса» Пирло может возглавить «Сассуоло».
Владимир Кириченко
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Массимилиано Аллегри Ювентус

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