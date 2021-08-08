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Стала известна зарплата Месси в ПСЖ

Аргентинец все ближе к соглашению с парижским клубом
Футбол Лига 1 (Франция)
09:59
Стала известна зарплата Месси в ПСЖ
Лионель Месси / Фото: Getty Images

Аргентинский форвард Лионель Месси все ближе к переходу в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси будет получать в ПСЖ 40 миллионов евро в год, а также подпишет контракт по системе «2+1»

Напомним, Месси хотел остаться в «Барселоне», но финансовые проблемы клуба не позволили подписать новый контракт со звездным аргентинцем.

Почему уход Месси из «Барселоны» пойдет на пользу всем.

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси ПСЖ Барселона (футбол)

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