Агуэро не покинет «Барселону» из-за ухода Месси
Стала известна зарплата Месси в ПСЖ
Аргентинец все ближе к соглашению с парижским клубом
09:59
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси все ближе к переходу в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, Месси будет получать в ПСЖ 40 миллионов евро в год, а также подпишет контракт по системе «2+1»
Напомним, Месси хотел остаться в «Барселоне», но финансовые проблемы клуба не позволили подписать новый контракт со звездным аргентинцем.
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