Стала известна зарплата Скрипника в «Заре»

Специалисту могут еще продлить контракт на улучшенных условиях

Виктор Скрипник / фото - Футбол 1/2/3

Стало известно, сколько главный тренер «Зари» Виктор Скрипник получает в луганском клубе.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, специалисту платят около 15 тысяч евро в месяц.

Такие условия наставник луганчан получил после подписания трехлетнего контракта с клубом в 2019 году.

По информации источника, тренеру могут предложить еще одно долгосрочное соглашение. Если тренер согласится, то руководство выдаст ему карт-бланш на управление трансферами команды.

Напомним, ранее Скрипник прокомментировал первую победу «Зари» в еврокубках.