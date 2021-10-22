Лидер «Зари»: «Хотел бы поработать под руководством Симеоне»
Стала известна зарплата Скрипника в «Заре»
Специалисту могут еще продлить контракт на улучшенных условиях
Виктор Скрипник / фото - Футбол 1/2/3
Стало известно, сколько главный тренер «Зари» Виктор Скрипник получает в луганском клубе.
Как сообщает журналист Игорь Цыганик, специалисту платят около 15 тысяч евро в месяц.
Такие условия наставник луганчан получил после подписания трехлетнего контракта с клубом в 2019 году.
По информации источника, тренеру могут предложить еще одно долгосрочное соглашение. Если тренер согласится, то руководство выдаст ему карт-бланш на управление трансферами команды.
Напомним, ранее Скрипник прокомментировал первую победу «Зари» в еврокубках.