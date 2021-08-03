Стала известна бригада арбитров на ответный матч между «Шахтером» и «Генком»
Стала известна заявка «Генка» на матч с «Шахтером»
Ван Ден Бром сможет задействовать 23 футболистов
3 августа 13:59
Фото: пресс-служба Генка
Стала известна заявка «Генка» на первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
Вратари: Вандервордт, Лейсен, Хамбаре
Защитники: Лукуми, Куэста, Маккензи, Садик, Артеага, Муньос, Торстведт
Полузащитники: Хейнен, Ндайишимийе, Тома, Гейсенс, Грошовски, Эйтинг, Ойен
Форварды: Ито, Дессерс, Бонгонда, Онуачу, Пэйнтсил, Немет
Матч «Генк» – «Шахтер» состоится сегодня, начало – в 21:00.
Видео трансляция матча «Генк» – «Шахтер».
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