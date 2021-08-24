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Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»

Команды встретятся между собой уже 25 августа
Футбол Лига чемпионов UEFA
22:37
Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»
Фото: Twitter Монако

Стала известна заявка «Монако» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

Заявка «Монако»: Маецки, Лиэнар, Нюбель, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Якобс, Энрике, Марипан, Матсима, Сидибе, Диоп, Фабрегас, Фофана, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Боаду, Исидор, Фолланд.

«Шахтер» примет «Монако» завтра, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Монако».

Петр Приходько
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Монако Шахтер Донецк

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