Ковач: «С «Шахтером» будет бой, а лишь потом – футбол»
Стала известна заявка «Монако» на ответную игру с «Шахтером»
Команды встретятся между собой уже 25 августа
22:37
Фото: Twitter Монако
Стала известна заявка «Монако» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».
Заявка «Монако»: Маецки, Лиэнар, Нюбель, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Якобс, Энрике, Марипан, Матсима, Сидибе, Диоп, Фабрегас, Фофана, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Боаду, Исидор, Фолланд.
— AS Monaco (@AS_Monaco) August 24, 2021
@FCShakhtar_eng #ShakhtarASM #Time2Risk
«Шахтер» примет «Монако» завтра, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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