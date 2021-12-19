Мампасси: «Маркевич старается тренировать нестандартно»
Стали извесны планы «Мариуполя» на зимнюю паузу
Азовцы выйдут из отпуска довольно поздно
Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассказал в интервью пресс-службе клуба о планах команды на зимний перерыв.
Мы выходим из отпуска 17-го января. После недели пребывания в Мариуполе, втягивающих занятий и тестов, отправимся в Турцию.
Там будем почти месяц готовиться к первой игре с «Черноморцем». Сразу оттуда отправимся в Одессу.
Ранее новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о том, что Маркевич старается тренировать нестандартно.
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