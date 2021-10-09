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Стал известен состав сборной Украины на матч с Финляндией
Цыганков сыграет на непривычном для себя левом фланге?
9 октября 17:50
Виктор Цыганков / Фото: Getty Images
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
Матч начнется в 19:00. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина.
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