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Стали известны арбитры матча «Барселона» – «Динамо»
Игра состоится 20 октября
13:25
Фото: Marca
Стали известны арбитры матча 3 тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо», сообщает сайт UEFA.
Главным рефери назначен француз Клеман Тюрпен. Его ассистенты – Николая Дано и Сириль Грингор. Четвертый судья – Жереми Пиньяр.
Также будет работать бригада VAR – с Вилли Делажо и ассистентом Марко Ди Белло.
Встреча запланирована на 20 октября. Начало –в 19:45.
Киевляне опережают каталонцев в таблице.
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